Ляшко заявил, что выиграл довыборы в Верховную Раду. Видео
Радикал объявил себя победителем еще до официальных результатов голосования
Довыборы в Раду проходили в связи с гибелью предыдущего нардепа-мажоритарщика
Голосование прошло 25 октября в 208 округе
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что прошел в Верховную Раду Украины по результатам голосования 25 октября.
На своей странице в Facebook политик поблагодарил "всех и каждого", кто за него голосовал. Отметим, довыборы в парламент прошли на 208 округе в Черниговской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это наша общая победа. Я вернулся", – заявил Ляшко в видеообращении, ссылаясь на данные экзитпола.
Подчеркнем: официальных результатов выборов на этом округе еще нет.
Бывший нардеп вновь боролся за место в Раде, потому что предыдущий мажоритарщик от этого округа Валерий Давыденко умер.
Вместе с Ляшко за место в парламенте боролись еще 17 кандидатов. Среди них – жена погибшего нардепа Людмила Давыденко, кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько и др.
По данным ЦИК, участие в довыборах в парламент по 208 округу приняли 50,03% избирателей (на 20:00 25 октября).
В состав округа входят: Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский, часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
В сети публиковали фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.