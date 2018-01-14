Ляшко пригрозил "отрезать педофилам яйца"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пригрозил "отрезать яйца" педофилам.

Такое заявление народный депутат сделал в эфире телеканала "Украина". Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Ляшко.

Ранее нардеп рассказал, что Радикальная партия подготовила законопроект, который предусматривает химическую кастрацию педофилов.

"Не поможет химическая кастрация - отрежем яйца. Но не позволим нападать на наших детей", - заявил Ляшко.

"Чтобы защитить наших детей, чтобы эти извращенцы не насиловали мальчиков и девочек по подворотням, я готов любые деньги заплатить", - добавил он.