"Ляпнул сдуру": Сивохо обвинили во лжи

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что советник секретаря СНБО Сергей Сивохо лжет, когда говорит о неких социсследованиях, которые проводились на оккупированной территории Донбасса.

"Сивохо лжет. Это ложь чистой воды", – сказал он OBOZREVATEL.

Как убежден волонтер, "никаких социологических исследований никто не проводил и не проводит".

Отвечая на вопрос, зачем Сивохо говорил о том, чего не было, Тука предположил: "Ляпнул с дуру, не знал, как преподнести, вот и всё".

Напомним, в интервью изданию "Левый берег" Сивохо заявил о соцопросе, якобы проведенном на оккупированных территориях Донбасса. В то же время он не привел точных цифр опроса, а также отказался отвечать на вопрос, как именно он был проведен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сивохо сделал заявление о том, что установлению мира на Донбассе препятствует "воинствующее меньшинство".

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