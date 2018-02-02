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Луценко назвал нардепа, с которого намерен снять неприкосновенность

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Генеральная прокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил в ходе брифинга.

По его словам представление в парламент будет внесено на следующей неделе.

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Луценко подчеркнул, что Бакулина давно нет на украинской территории.

"Бакулин на данный момент официально является народным депутатом Украины. Насколько мне известно, на территории Украины он не появлялся уже давно. Тем не менее, для любых дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск, нам нужно разрешение Рады. В связи с этим я вынужден идти в парламент с представлением на разрешение привлечения его к уголовной ответственности по статьям 255, 191 и другим", - добавил он.

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Генпрокурор уточнил, что намерен требовать от Рады разрешение на лишение Бакулина депутатской неприкосновенности, его задержание и арест.

Как сообщал "Обозреватель", 11 июля 2017 года Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с нардепа от БПП Борислава Розенблата, но была против его ареста. Кроме того, нардепы решили судьбу "народофронтовцев" Максима Полякова и Евгения Дейдея, а также Олеся Довгого и "радикала" Андрея Лозового.

Позднее парламент лишил неприкосновенности "оппоблоковца" Михаила Добкина.

Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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