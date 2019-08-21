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Луценко лично встречался с Зеленским: раскрыты детали

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что имел несколько личных встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсуждали политические вопросы.

По его словам, несколько раз он общался с Зеленским еще до начала его активной политической кампании. В сентябре состоялась одна частная встреча на природе, еще одна – в ноябре. 4 или 5 встреч произошли в Офисе президента, рассказал генпрокурор в интервью "Цезор.НЕТ".

"Разговоры были именно о политике, но передавать их содержание я не буду. Считаю это некорректным...

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На первой встрече я полтора часа объяснял, как работает правоохранительная система, где болевые точки, какие изменения считаю необходимыми, как законодательство мешает доказать, например, дела Майдана, что стоит за противостоянием САП-НАБУ. Потом у нас был разговор об американской истории", – сказал Луценко.

Зеленский в это время, как утверждает прокурор, "внимательно слушал, задавал вопросы, что-то записывал".

Кроме того, на встречах политиков поднимались вопросы контрабанды, незаконной добычи янтаря, ситуации в "Нафтогазе" и украинских судах, коррупции.

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Юрий Луценко и Владимир Зеленский

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко говорил, что у него сложились "хорошие человеческие отношения" с Зеленским еще со времен, когда он, как глава МВД, был нужен на концертах "Квартала".

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Персоны
Юрий Луценко Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
политика
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