Лукашенко пообещал сражаться с Россией до последнего, – Гордон

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен до последнего сражаться за территориальную целостность своей страны, в том числе и с Россией.

Об этом "Радио Свобода" заявил журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у белорусского лидера.

"Я был приятно вдохновлен решимостью президента Лукашенко защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны. Это то, чего не хватало Украине, когда Россия украла у нее Крым. Мне было очень интересно услышать, что сказал Лукашенко: если Россия или другая страна посягнут на территориальную целостность Беларуси, он будет сражаться за свою страну до последнего", – сказал журналист.

Он добавил, что во время беседы с Лукашенко его прежде всего интересовали интересы Украины.

"Украина сильно заинтересована в том, чтобы крупной границей с Белоруссией была граница с Белоруссией, а не с Россией", – добавил Гордон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о вагнеровцах, своей конкурентке Тихановской и предстоящих выборах главы государства.

Во время беседы он заявил, что даст "зеленый свет" на выдачу Украине боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших на Донбассе, которые были задержаны в Беларуси.