Главная Новости
10 июня • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Лукашенко отправил подарок Зеленскому. Фото

2.8т
Читать материал на украинском

Глава Беларуси Александр Лукашенко решил подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому белорусскую вышиванку.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", отметив, что такой же презент был направлен и первой леди Елене Зеленской.

Источник пишет, что к подаркам Лукашенко приложил письмо, в котором заявил, что Беларусь и Украина "исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".

Ожидается, что посылка придет к украинскому лидеру к белорусскому Дню вышиванки, который празднуется 2 июля.

Лукашенко отправил Зеленскому с женой вышиванки

Лукашенко отправил Зеленскому с женой вышиванки

Telegram-канал "Пул первого"

Как писал OBOZREVATEL, Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня. В Кремле уже пояснили официальную причину такого решения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Александр Лукашенко Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги