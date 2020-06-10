Глава Беларуси Александр Лукашенко решил подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому белорусскую вышиванку.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", отметив, что такой же презент был направлен и первой леди Елене Зеленской.

Источник пишет, что к подаркам Лукашенко приложил письмо, в котором заявил, что Беларусь и Украина "исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".

Ожидается, что посылка придет к украинскому лидеру к белорусскому Дню вышиванки, который празднуется 2 июля.

Лукашенко отправил Зеленскому с женой вышиванки Telegram-канал "Пул первого"

Как писал OBOZREVATEL, Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня. В Кремле уже пояснили официальную причину такого решения.

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