Глава Беларуси Александр Лукашенко решил подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому белорусскую вышиванку.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", отметив, что такой же презент был направлен и первой леди Елене Зеленской.
Источник пишет, что к подаркам Лукашенко приложил письмо, в котором заявил, что Беларусь и Украина "исторически стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие".
Ожидается, что посылка придет к украинскому лидеру к белорусскому Дню вышиванки, который празднуется 2 июля.
Лукашенко отправил Зеленскому с женой вышиванки
Telegram-канал "Пул первого"
Как писал OBOZREVATEL, Зеленского не пригласили на парад Победы в Москву, который состоится 24 июня. В Кремле уже пояснили официальную причину такого решения.
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