"Настроены оптимистически!" Посол Франции поддержал "формулу Штайнмайера" и нормандский формат

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Этьен де Понсен – посол Франции в Украине и Руслана Рымарская – основательница бренда "Smakuli", победительница премии "Создано женщинами".

- ПОПОВА: Господин Посол, Вы только приступили к исполнению обязанностей посла. Как Вы видите сейчас отношения между Украиной и Францией? Ведутся ли какие-то переговоры, какие у Вас планы?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, я недавно приехал в Украину и начал немедленно работать, потому что повестка дня достаточно напряженная. Очень интересно находиться здесь именно в этот момент: Украина имеет нового президента, новое правительство, а также имеется реальная воля к реформированию этой страны, которая идет в правильном направлении.

Поэтому наш план деятельности заключается в том, чтобы поддерживать правительство Украины в его действиях по реформированию и попытки достичь мира в конфликте на востоке страны. Отношения между Францией и Украиной развиваются очень хорошо. Между нашими президентами существует хорошее взаимопонимание.

Они примерно одного возраста, оба очень энергичные, поддерживают связь и регулярные контакты. Поэтому я сказал бы, что сегодня комфортно быть французским послом в Украине.

- ПОПОВА: Да, они начали общаться даже до того, как Зеленский стал президентом. В то же время предыдущий посол, Изабель Дюмон, была очень интегрирована в политическую дискуссию в Украине, в систему. Она была одним из тех, кто был почетным членом жюри конкурса "Создано женщинами". Что для вас этот конкурс? Почему посольство Франции поддерживает это направление?

- ДЕ ПОНСЕН: Я буду продолжать так же, как это делала моя предшественница, даже несмотря на то, что я мужчина, а не женщина.

- ПОПОВА: Думаю, это не проблема.

- ДЕ ПОНСЕН: Благодарю Вас за это. Это очень важно, поскольку гендерное равенство является одним из приоритетов президента Макрона, как во внутренней политике, так и в международном масштабе. Дипломатия является одним из инструментов реализации этой политики.

Как вы знаете, Франция в этом году председательствует в Большой Семерке, и одной из тем саммита в Биаррице, в конце августа, было гендерное равенство. По этому случаю было начато партнерство на уровне Большой Семерки, направленное на улучшение положения женщин по всему миру.

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой Этьен де Понсен и Руслана Рымарская

- ПОПОВА: Руслана, Вы победили в конкурсе "Создано женщинами" в прошлом году. Что Вам дала эта победа?

- РЫМАРСКАЯ: Эта премия дала мне вдохновение двигаться дальше. Потому что мой бизнес новый, если ты двигаешься с нуля, иногда усилия уменьшаются, иногда падает вера, что тебе удастся. Собственно, когда я узнала, что я победитель этого конкурса – открылось новое дыхание двигаться дальше и поверить в те цели, которые я должна была сформулировать, которых я хочу достичь, и к которым мне двигаться дальше. Этот конкурс дал мне веру.

- ПОПОВА: Если можно, расскажи, что происходило с тобой после того, как ты победила. Какой был главный приз, и что ты получила?

- РЫМАРСКАЯ: Буду откровенной, я очень хотела, чтобы моя продукция продавалась в сети "Ашан". Когда появился этот конкурс, я подумала, что нужно точно туда отправиться, потому что в жюри есть люди, которые принимают решения в "Ашан".

- ПОПОВА: Извини, скажу для наших зрителей. "Ашан" – это французская сеть, и они также являются членами Французской торгово-промышленной палаты.

- РЫМАРСКАЯ: Собственно, для того, чтобы где-то они увидели бренд, мне очень хотелось принять участие в этом конкурсе. Одним из важных бенефетов выигрыша стало то, что меня познакомили с ответственными лицами "Ашана", и мы подписали соглашение. На сегодняшний день продукция уже продается в сети "Ашан".

Также для меня было очень вдохновляющее путешествие в Париж, где я встречалась с компаниями-спонсорами. Я и не думала, что это будет настолько вдохновляющая поездка в плане полученного опыта – увидеть, как работает бизнес во Франции. Например, побывать в крупнейшем банке во Франции – "Crеdit Agricole", познакомиться с тем, как у них строится корпоративная культура.

Да, это большая компания, а у меня совсем маленькая, но это тоже определенный опыт, к чему можно стремиться. Это встреча с компанией "Michel et Augustin". Когда я туда попала, мне показалось, что я в своей компании, но спустя много лет, потому что я тоже так хочу строить бизнес. Они также начинали так, как я, с маленькой компании, с крафтового производства. Очень много в начале делали сами и смогли завоевать лояльность и любовь покупателей к своему продукту.

- ПОПОВА: Спасибо, мы еще вернемся к этому. Господин Посол, вопрос к Вам. Насколько я понимаю, вопрос гендерного равенства вообще вынесено в законодательство во Франции? Если можно, расскажите об этой концепции, что в законодательстве Франции есть такого, что закрепляет равные права между мужчинами и женщинами?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, собственно мы усилили правовое регулирование во Франции в этой сфере. Это важно, поскольку это вводит новые ориентиры для французских компаний, побуждая их соблюдать определенные нормы. Я считаю, мы должны быть решительными в этом вопросе.

Мы не можем просто ждать, чтобы дела начали двигаться в правильном направлении, а взамен должны быть активными и про-активными, делая конкретные шаги в предоставлении преимуществ и усиления роли женщин в деловой среде. Именно поэтому, в Украине, мы поддерживаем эту награду через нашу торгово-промышленную палату.

Я хочу поздравить Вас с получением этой награды в прошлом году. Мы продолжим эту поддержку и в дальнейшем, чтобы продемонстрировать важность того, чтобы иметь больше женщин на руководящих должностях в предпринимательстве и в деловой сфере.

Этьен де Понсен

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- ПОПОВА: Вы имеете в виду, что во Франции законодательно закреплен процент женщин, который компании должны иметь на топ-должностях?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, это процесс, который продолжается и сейчас не имеет обязывающего характера. Однако принятые инициативы подталкивают компании к улучшению гендерного баланса, в частности на уровне руководящих должностей. Мы считаем, что рациональнее не наказывать, а убеждать и стимулировать компании к лучшему соблюдению гендерного равенства.

- ПОПОВА: Руслана, вопрос к тебе. А ты поддерживаешь концепцию гендерного баланса на государственном уровне? Если она будет в Украине на таком уровне?

- РЫМАРСКАЯ: Да, я поддерживаю. И считаю, что чем больше женщин будет приобщено к принятию решений (поскольку в большинстве женщины работают на должностях заместителей, это хорошо, но они не вовлечены в принятие решений), то, видимо, будет больший импакт в социальном плане.

Потому что женщины все же склонны думать более длительно и с тем, какие это будет иметь последствия даже на окружающую среду. Мое мнение, что это правильно, когда соблюдается баланс женщин в управлении на государственном уровне.

- ПОПОВА: Скажи, а ты попыталась, благодаря этой премии, выйти на европейский уровень?

- РЫМАРСКАЯ: Я в процессе. Мы приняли участие в выставке (правда, не в Европе, а в Канаде), где я встретила компанию из Европы, сейчас мы в переговорном процессе. Но это долгая игра, это не так, что сегодня мы уже договорились, это целый процесс.

Сейчас мы должны пройти проверку наших этикеток на соответствие, и уже после этого переходить к этапу обсуждения каких-то коммерческих условий. То есть сейчас – мы вообще подходим по ингредиентам, за соблюдением всех требований.

- ПОПОВА: Желаю вам успеха в этом. Господин Посол, вопрос о войне на Востоке. Ваш президент, господин Макрон, очень много делает для того, чтобы война, как минимум, в острой стадии, закончилась. Как Вы сами видите развитие событий на Донбассе? Вы были на Форуме в Мариуполе недавно, насколько я понимаю? Как Вы видите вообще там развитие событий?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, Вы правы, когда говорите о том, что президент Макрон делает много, пытаясь найти решение конфликта на востоке Украины. Он посвящает много времени и усилий, консультируясь с канцлером Меркель, президентом Путиным и президентом Зеленским, в том числе для организации в Париже саммита в Нормандском формате.

Мы оптимистично настроены относительно возможности его проведения. Для этого появились определенные предпосылки, работа над которыми продолжается, в частности, на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске. На данный момент эти условия почти выполнены, и это должно открыть двери для проведения саммита.

- ПОПОВА: Вы думаете, что эта встреча в Нормандском формате состоится?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, я думаю, это произойдет, безусловно. Пока нет даты, но важным будет желание со стороны всех участников саммита быстрее закончить этот ужасный конфликт, который не является замороженным конфликтом, как иногда можно прочитать об этом в международной прессе.

Этот конфликт продолжается, принося новые жертвы. Я хочу отметить украинских военных, которые погибают ежемесячно, почти каждый день. Это страшная боль для Украины, и я разделяю эту боль как представитель Франции. На днях я был на форуме в Мариуполе, и это было очень удачное событие, организованное украинской властью. Нужно на самом деле инвестировать в восточную часть Украины.

Со мной была достаточно большая французская делегация, более 20 французских компаний. Были представлены практические проекты, направленные на развитие экономики этого региона. В частности, в рамках форума было подписано соглашение по разработке плана водоснабжения для Мариуполя, поскольку город очень нуждается в чистой питьевой воде.

Это является конкретным примером нашего привлечения к работе в этой части страны. В целом, хочу напомнить, что французские компании занимают пятое место среди иностранных инвесторов в Украине и, в зависимости от способа расчетов, нас можно назвать иностранным работодателем номер один в Украине.

Вы упомянули "Ашан" и некоторые другие французские фирмы. В секторе розничной торговли мы очень заметны, и в планах усилить эту тенденцию в ближайшие месяцы, поскольку в Украине существует много возможностей для французских компаний.

- ПОПОВА: А Вы думаете, что с другой стороны, со стороны России, они также готовы к прекращению этих боевых действий? Хотя бы в рамках Минских соглашений?

- ДЕ ПОНСЕН: Я не могу и не буду интерпретировать позицию России, но наше ощущение, ощущение нашего президента, которое разделяет и немецкий канцлер Ангела Меркель – что да, сейчас существует окно возможностей, чтобы сделать прогресс в этом направлении. Это время, когда международное сообщество должно перейти к действиям и поставить точку в этом конфликте.

- ПОПОВА: Правильно я понимаю, что правительство Франции и другие члены Нормандского формата, как минимум, Германия, поддерживают идею "Формулы Штайнмайера", продолжение Минских соглашений и разведения сил, которое сейчас происходит?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, Минские соглашения, подписанные в 2015 году, действуют на сегодняшний день. "Формула Штайнмайера" уточняет некоторые аспекты их реализации. Ее согласование способствует приближению перспективы проведения саммита Нормандского формата.

- ПОПОВА: Руслана, скажи, ты пробовала продавать вашу продукцию на востоке Украины? Где вы вообще сейчас ее продаете?

- РЫМАРСКАЯ: Наша модель предполагает работу в основном с сетевыми магазинами. Это как маленькие магазины, типа "Эко-Лавка", а также и ритейл, как "Auchan" или "Novus".

- ПОПОВА: То есть все, кто представлен на востоке?

- РЫМАРСКАЯ: Да, то есть, если мы подписали соглашение с сетью "Auchan", то наша продукция продается также и на востоке. "Novus" просто не имеет, например, представительств в Харькове, в Днепре. Там наиболее отдаленная точка – это Николаев. И дальше они не двигаются.

Руслана Рымарская

- ПОПОВА: Недавно была речь господина Макрона, что он якобы поддерживает иммиграцию африканцев, но не поддерживает болгарские и украинские сети. Что имелось в виду?

- ДЕ ПОНСЕН: С руководством украинского МИД мы пришли к согласию, что имело место не совсем верное восприятие слов нашего президента. Интервью касалось не внешней политики, а внутренних вопросов, и никакого негатива в отношении Украины не было. К сожалению, в местной прессе это было истолковано не совсем правильно.

- ПОПОВА: Каковы ваши следующие шаги относительно премии "Создано женщинами"? Я так понимаю, вы будете участвовать?

- ДЕ ПОНСЕН: Конечно, Франко-украинская торгово-промышленная палата продолжит поддерживать награду в этом году. Проект продолжается и является очень успешным. Посольство Франции со своей стороны полностью поддерживает этот конкурс.

- ПОПОВА: Вы будете в жюри?

- ДЕ ПОНСЕН: Да, я буду членом жюри.

- ПОПОВА: Что ты хочешь пожелать тем женщинам, которые будут участвовать?

- РЫМАРСКАЯ: Я бы хотела еще отметить то, что очень приятно, что иностранная страна учредила эту премию и показывает нашей стране, как нужно поддерживать женщин. Потому что, на самом деле, в Украине не было до сих пор именно такой премии, которая отмечала женщин в бизнесе. Не просто рейтинг, а такая награда.

Что хотела бы пожелать? Верить в себя, потому что, как я уже сказала, премия мне прибавила веры двигаться дальше к своим амбициозным целям. И даже если что-то получается не так, то поднимать руки, голову и идти вперед. Потому что дорогу всегда осилит идущий.

И, наверное, никогда не стоит жалеть себя и пользоваться тем, что "я же женщина". То есть, если мы в бизнесе, мы должны быть равными, должны быть конкурентными и, соответственно, думать о том, как свой продукт и свою компанию представлять всегда лучше.

- ПОПОВА: Спасибо. Как минимум, мне кажется, у женщин меньше возможности попасть в ситуацию, которую осветил достаточно известный по миру проект #MeToo, когда женщины рассказывали, каких притеснений они потерпели от мужчин. Вы же знаете об этом проекте #MeToo, который был начат в США, и который потом попал в Украину? У нас даже в нашей армии произошли некоторые инциденты, которые начали раскрываться. Как это проходили во Франции? Я слышала, даже Катрин Денев была против?

- ДЕ ПОНСЕН: Катрин Денев была против, когда это зашло слишком далеко. Она считала, что мы импортируем определенную культуру, которая не является частью французской. Но, все равно, этот процесс продолжается и приобретает публичности во всех сферах. Эти нарушения являются недопустимыми и все менее воспринимаются женщинами и населением в целом.

В последнее время был принят ряд мер по исправлению и улучшению ситуации, в частности в сфере киноиндустрии и медиа, и это является позитивом. Все большее внимания уделяется этой проблематике во Франции, но также в Украине и в других демократических странах мира.

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой Этьен де Понсен и Руслана Рымарская

- ПОПОВА: Россия недавно вернулась в ПАСЕ, я так понимаю, Франция поддерживала это возвращение? Почему это произошло?

- ДЕ ПОНСЕН: Не только Франция, речь идет о голосовании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которой в то время не было российской делегации. Теперь она вернулась.

Образовался консенсус по этому поводу. Почему? Потому что мы считаем, что лучше иметь Россию в Совете Европы, чем вне ее, и положительно защищать российских граждан, ведь они будут иметь правовые возможности обращаться в Суд по правам человека в Страсбурге, чтобы защищать свои права.

Именно поэтому было принято решение, которое позволило возвращение России. Франция сыграла в этом ведущую роль, поскольку возглавляла Совет Европы на тот момент (это председательство заканчивается в конце ноября и передается Грузии).

Но, опять же, Франция не была одинокой в принятии этого решения, его поддержало большинство стран-членов Совета Европы.

- ПОПОВА: Но кому именно из заключенных помогает эта российское участие в ПАСЕ, Вы уверены, что Россия выполняет все те условия, которые нужны европейским учреждениям в отношении заключенных?

- ДЕ ПОНСЕН: Не полностью, но, если российские граждане находятся вне правового поля Совета Европы, мы не можем быть уверены, что их права будут защищены таким образом, каким они будут в условиях, когда Россия присутствует в этой организации.

- ПОПОВА: Но в Москве были проведены большие аресты перед выборами местного городского совета, и помог ли им Совет Европы?

- ДЕ ПОНСЕН: По крайней мере, гражданам России предоставлена возможность подавать апелляции в Суд по правам человека Совета Европы, и это стало возможным благодаря присутствию России в этой организации.

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