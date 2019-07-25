"Ловушка от Путина": Зеленскому указали на опасность союза с Медведчуком

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук предложил главе Украины Владимиру Зеленскому создать коалицию для того, чтобы заманить его в ловушку.

Такое мнение в своем блоге для "Еспресо" высказал украинский журналис Виталий Портников.

"Зеленскому будет не так просто проигнорировать это предложение Медведчука по одной простой причине: и сам президент, и его соратники постоянно говорят о необходимости выполнения Минских соглашений. Если для предыдущей администрации Минские соглашения были в первую очередь ловушкой для России и ее сторонников в Европе, так как позволяли продолжать санкции против агрессора, то для Зеленского Минские соглашения могут выглядеть решением проблемы", – написал он.

Виктор Медведчук Twitter Виктора Медведчука

По мнению журналиста, Запад может поддержать идею Медведчука с особым статусом для Донбасса, поскольку желает закончить конфликт и восстановить экономические отношения с Москвой.

"Голоса для такой ревизии украинских национальных интересов можно найти, только если объединиться с Медведчуком. О чем бывший глава президентской администрации и говорит президенту Зеленскому и его окружению", – отметил журналист.

Однако Портников предупредил Зеленского, что союз между "Слугой народа" и Медведчуком окончательно убедит патриотические силы страны – даже тех, кто надеялся на президента и его партию – что речь идет о полноценной победе сил реванша, и что "Слуга народа" – всего лишь декорация, за которой скрываются Путин и Медведчук.

Зеленский, Путин и Медведчук

"Это создаст совершенно новую политическую ситуацию в стране. Но Путину нужна именно такая ситуация. Ему не нужны законы об особом статусе Донбасса и амнистии, потому что он не собирается передавать Украине контроль над оккупированными территориями и прекращать войну - какие бы иллюзии по этому поводу не было бы у украинских граждан и самого Зеленского", – пояснил он.

"Путину и Медведчуку нужен хаос, реальный конфликт в стране – что поможет увеличить, а не уменьшить размеры территории, которую контролирует в Украине Кремль. Союз "Слуги народа" и "Оппозиционного платформы" может этот хаос обеспечить", – резюмировал Портников.

Виталий Портников uaportal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук заявил, что готов объединиться со "Слугой народа" для изменения Конституции.

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