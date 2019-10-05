Личный охранник стал нардепом: СМИ раскрыли тайну помощников Медведчука

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук оформил себе в помощники сотрудников охранной фирмы. Они же его охраняют даже в стенах парламента.

Как говорится в сюжете Радио Свобода, экс-руководитель фирмы "Шторм", которая охраняет Медведчука, Виктор Черный и вовсе стал народным депутатом. Именно представители этой фирмы осенью 2017 года напали на съемочную группу "Схем", которая пыталась зафиксировать прямые перелеты Виктора Медведчука в Россию.

Еще позже - весной 2019-го - "штормовке" Черного течение четырех часов удерживали в лесу журналистов "Наші гроші", которые пытались снять с квадрокоптера территорию государственных дач рядом с имением Медведчука.

Виктор Черный

При этом в помощниках Черного записаны 26 человек, среди них есть также сотрудники правоохранительных органов: Иван Бойченко, Олег Вознюк. Всего их примерно 5 человек, и они ранее работали в структурах МВД и СБУ.

У самого же Виктора Медведчука официально 19 помощников и как минимум 13 из них охранники. Например, Олег Ягольник, которого журналисты встретили непосредственно в кулуарах Верховной Рады.

Олег Ягольник

- А от кого именно вы его (Виктора Медведчука - ред.) охраняете? - интересуемся у него.

- Я не охраняю.

- Но вы охранник.

- Зашел. Сейчас выйду.

- Но ваше присутствие. Чем вы именно занимаетесь? Ваши функции какие?

- Я его сопровождаю.

- То есть вы его охранник?

- Да, я сказал, что я его охранник

- А от кого вы его здесь в стенах Верховной Рады охраняете?

- Я не охраняю.

- Но вы охранник?

- Да. Я его сопровождаю. Сейчас выйду.

- Хорошо. Но что в ваши функции входит как охранника?

- Охранять его.

- Опять же вопрос: от кого в стенах Верховной Рады вы его охраняете?

- Благодарю вас, - ответил Ягольний и начал двигаться в направлении к спецвыходу, к которому журналисты не имеют доступа.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук же в комментарии журналисту так и не объяснил, почему его личные охранники оформлены как помощники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов – "112 Україна", ZIK і NewsOne, которые принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

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