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"Личная легитимность Путина": Портников спрогнозировал судьбу Крыма

1.7тЧитать материал на украинском

Следующий президент России, который займет кресло Владимира Путина, не будет сохранять контроль над аннексированным Крымом, а вернет его в международное правовое поле.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью UKRLIFE.TV, видео которого опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, поскролльте вниз).

"Для Путина Крым — это личная легитимность, а следующему человеку, который возглавит Россию, даже если это будет наследник Путина, это не нужно… Он ведь тоже был преемником Сталина… Тот свою послевоенную легитимность строил на конфронтации с цивилизованным миром. Его преемники прекрасно понимали, что эта конфронтация заводит в тупик", — сказал журналист.

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"Личная легитимность Путина": Портников спрогнозировал судьбу Крыма

Издание.ИНФО

"Я не вижу никакого повода считать, что преемники Путина будут сохранять контроль над Крымом. Тем более, что в самой России зреет понимание", — отметил он.

Портников подчеркнул, что полуостров - это временно оккупированная территория. "Там не работают крупнейшие российские банки, российские сети мобильной связи, заправочные сети. Ничего, что работает в других субъектах РФ, практически нет", — обратил внимание он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников раскрыл хитрый план США по Крыму.

Он также расказал, что первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков готовил отделение полуострова от Украины.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Виталий ПортниковВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Крымвидеополитика
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну-да, ну-да! это создание не может сохранить легитимность над своим очком, а рассуждает о людях которые не хотят иметь с ним ничего общего!
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
А для чого Україні дотаційний Крим? Нащо годувати нахлібників?наколінахстоячих. Узявся мордор за це діло. Нехай уже тягнуть до кінця.
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