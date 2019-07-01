В прошлом году мы впервые столкнулись с реальным рейдерством реформ в строительной сфере и преднамеренным блокированием важных для безопасности и комфорта людей изменений в абсолютно новых для Украины строительных нормах "Планировка и застройка территорий".

Предыстория, чтоб было понятно:

ДБН "Планировка и застройка территорий" был разработан на замену предыдущих строительных норм, регулирующих градостроительства, действовали еще с 1992 года.

За несколько дней до вступления в силу этого важного ДБН в Окружном суде Киева было зарегистрировано ряд исков, направленных на признании противоправным и недейственным приказа Минрегиона, который утверждает указанный ДБН. До сих пор, уже почти год, идут судебные процессы и мы продолжаем отстаивать свои права во всех инстанциях.

Но, самое важное, что на действие самого ДБН это не влияет, он начал действовать с 1 сентября 2018 года и продолжает действовать сейчас.

На днях Шестым апелляционным судом были отменены все предыдущие решения по обжалованию вступления в силу нового ДБН "Планировка и застройка территорий" и приказ Минрегиона №100 (тот самый, который утверждает указанный ДБН) признан не действительным.

И снова же, это решение касается приказа, но никак не самого ДБН. Приказ уже не может повлиять на действие вступивших в силу государственных строительных норм. Приказ - лишь технический инструмент, который утверждает и дает старт публикации ДБН. Они опубликованы, после чего вступили в силу в соответствии с законом и не могут быть остановлены другим способом. Это необратимый процесс и поэтому действие данного ДБН не приостанавливалось ни на минуту.

Еще раз для тех, кто как-то пытается нивелировать эти положительные изменения в отрасли - ДБН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий" действует и будет продолжать действовать!

При этом Минрегион продолжает защищать безопасность и комфорт людей во всех инстанциях и отстаивать свою правоту, в частности, сейчас готовится кассация.

Ведь новые требования, против вступления которых была спланирована данная кампания, содержат более 50 принципиально качественных изменений для улучшения жизни людей. В частности было введено:

ограничения высотности застройки в городах - новое понятие "голубые линии";

ограничения застройки в зеленых зонах - новое понятие "зеленые линии", которые определяют границы ландшафтных и рекреационных территорий, на которых запрещено строительство;

ограничения плотности застройки, запрещающее ее повышение в несколько раз;

обязательное строительство детских садов и школ в жилой застройке;

увеличение площадок для отдыха и спорта в жилой застройке;

обязательное обеспечение безбарьерного доступа и другие важные изменения.

Кроме этого, мы продолжаем пересмотр и обновление этих градостроительных норм. Совместно с разработчиком ДП "ДИПРОМИСТО" и при активном участии специалистов, экспертов и общественности разработана новая редакция этого градостроительного ДБН, в котором были дополнительно учтены важные проблемные вопросы и предложения с действующими нормами. Новая редакция ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий" была утверждена приказом Минрегиона №104 от 26 апреля 2019 года, и опубликована 27 июня этого года в Информационном бюллетене Министерства №6 / 2019. Эти обновленные градостроительные стройнормы вступят в силу с 1 октября этого года.

Ознакомиться с новой редакцией ДБН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий" можно здесь: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/B2212-IB.pdf, http://dipromisto.gov.ua/index.php?categoryid=64&p2_articleid=131

В дальнейшем мы будем продолжать совершенствовать эти нормы, ведь безопасность и комфорт людей - самое главное!

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