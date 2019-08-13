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Лев Парцхаладзе
Лев Парцхаладзе
Политик Все статьи автора

Как ввести в эксплуатацию частный дом: 3 шага

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Недавно я уже писал о том, как получить разрешение на строительство дома. Но, после того, как он был построен в соответствии со всеми требованиями законодательства, его еще нужно ввести в эксплуатацию. Как же это сделать?

Во-первых, напомню, о какой недвижимости сейчас идет речь. Это:

- индивидуальный жилой дом площадью до 500 кв. метров;

- садовый, дачный дом не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров;

- хозяйственная постройка, гараж, элементы благоустройства и озеленения земельного участка,

которые были построены в соответствии со строительным паспортом и полученным разрешением на строительство.

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Если говорить нормами законов, то принятие в эксплуатацию таких объектов регламентируется пунктом 3 Постановления Кабмина № 461от 13 апреля 2011 (вот ссылка на него).

Шаг 1. Получить техпаспорт

Для получения технического паспорта можно обратиться к юридическому лицу или частному лицу-предпринимателю, которое предоставляет услуги, связанные с созданием архитектурных объектов, и заключить договор.

Обязательное условие - такие лица должны пройти профессиональную аттестацию и иметь квалификационный сертификат на право проводить техническую инвентаризацию.

Это регламентируется Приказом Минрегиона № 127 от 24.05.2001 (ссылка на документ )

Специалист проведет техническую инвентаризацию, сверит данные строительного паспорта на ваш дом и перенесет их в техпаспорт, отметив при этом все изменения.

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Шаг 2. Подать декларацию

Подать необходимо один экземпляр заполненной декларации о готовности вашего дома к вводу в эксплуатацию.

Куда? В местное структурное подразделение Государственной архитектурно-строительной инспекции. Сделать это можно через местный ЦНАП либо же отправить в ГАСИ заказным письмом с описью вложений.

Документы рассматриваются в ГАСИ в течение 10 рабочих дней с момента подачи. И это бесплатно.

Обязательным элементом регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации является запись в техническом паспорте объекта "Введен в эксплуатацию".

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Шаг 3. Присвоить адрес

Это еще один важный этап, на который хотел бы обратить внимание. Ранее данный вопрос решался органами местной власти по своему усмотрению - не было четкой процедуры присвоения адресов и по срокам это занимало не менее месяца.

С 1 июля этого года действует временный экспериментальный порядок присвоения адресов. Он утвержден Постановлением Кабмина № 367 от 27 марта 2019.

Порядок предусматривает возможность присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, бесплатно:

- во время получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

- после получения разрешения на выполнение строительных работ;

- после принятия объекта в эксплуатацию.

Если адрес присваивается уже после ввода дома в эксплуатацию, то необходимо подать следующие документы:

-- заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию права собственности или права пользования земельным участком;

-- заполненную декларацию о готовности объекта к эксплуатации;

-- копию геодезической съемки участка (получить ее можно, обратившись в территориальное отделение Госгеокадастра, или в соответствующее структурное подразделение органов местного самоуправления);

-- заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта.

Это регламентируется пунктом 29 Временного экспериментального порядка (вот ссылка )

Обратиться же надо в местный ЦНАП либо непосредственно в орган местного самоуправления по месту нахождения построенного дома. Решение о присвоении адреса принимается в течение 5-ти рабочих дней. И это бесплатно.

Запись о присвоении нового адреса вносится в реестр почтовых адресов, и заявитель получает выписку из реестра в бумажной или электронной форме. Это регламентируется пунктом 11 Временного экспериментального порядка присвоения адресов (ссылка на документ )

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Автор
Лев Парцхаладзе Лев Парцхаладзе
Место
Украина
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