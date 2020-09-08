Лерос рассказал о допросе в ГБР и заподозрил ОПУ во вмешательстве

Гео Лерос побывал на допросе в ГБР. golos.ua
Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос раскрыл детали своего допроса в Государственном бюро расследований.
В комментарии для Telegram-канала Pavlovsky News политик отметил, что не исключает давления Офиса президента во главе с Андреем Ермаком на ГБР. На такие мысли его натолкнули вопросы, которые задавали следователи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам нардепа, они полностью повторяли сказанное главой ОПУ на брифинге после публикации "пленок Ермака".
"Абсолютно абсурдные вопросы, буквально из пальца высосанные: что-то кто-то увидел, декларацию, а расскажите откуда то, откуда се, а что с искусством", – отметил Лерос, добавив, что хочет, чтобы подобными расследованиями занималось исключительно НАБУ.
Кроме того, парламентарий выразил мнение, что давление на ГБР оказывается и со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
"Есть прямое давление на ГБР, госпожа Венедиктова оставила после себя заместителей, которые в ручном режиме делают то дело, которое она им говорит... А она исключительно делает то, что говорит Офис президента. Это смешно для всех", – возмутился Лерос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.
После выступления нардепа в Раде в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение из фракции.
По итогам сбора подписей нардепа исключили из членов парламентской фракции.
Этому якобы предшествовало требование главы ОПУ Андрея Ермака в нецензурной форме выгнать Лероса из "Слуги народа".
Позже глава фракции Давид Арахамия рассказал об обстоятельствах исключения Гео Лероса из "Слуги народа" и заявил о давнем конфликте нардепа с Ермаком.
Также СМИ сообщили, что Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против Лероса по части 1 статьи 212 (Уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Сам Лерос отреагировал на его исключение из состава фракции, заявив, что будет бороться с "режимом".
Напомним, в партию "Слуга народа" Лероса изначально привел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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