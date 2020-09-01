Гео Лерос заявил, что будет бороться с "режимом". Фото fakty.ua.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос отреагировал на его исключение из состава фракции.

На своей странице в Facebook он написал, что его никто не остановит и он будет бороться с "режимом".

"Вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона человек, которые рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам: "Нет"", – отметил нардеп.

Также Лерос поблагодарил своих коллег, которые выразили ему поддержку.

Facebook Гео Лероса

Как сообщал OBOZREVATEL, Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Решение было принято по результатам сбора подписей.

Это произошло после того как нардеп раскритиковал действия нынешней власти. В частности, он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в том, что тот якобы является агентом Кремля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!