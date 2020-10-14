Лерос назвал кандидатов на пожизненное заключение за коррупцию из окружения Зеленского

После того, как президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос всеукраинского опроса о пожизненном заключении для коррупционеров, внефракционный нардеп Гео Лерос опубликовал список возможных, по его мнению, кандидатов.

В обращении к президенту в Facebook Лерос отметил, что это люди из ближайшего окружения главы государства. Он уточнил, что список бесконечный.

Первым в нем значится руководитель офиса президента Андрей Ермак, которого Лерос назвал "главным коррупционером страны".

Далее следует еще пять кандидатов.

"Его (Ермака – ред.) кум Тищенко, заместитель твоей фракции, который грабит Киев вместе с твоим "смотрящим" за столицей;

– твой депутат Юрченко, который до сих пор ходит в Раду, чтобы голосовать за твои "темы";

– заместитель твоей фракции Халимон, который требовал 40 млн грн с фермера за решение проблем, которые он ему сам устроил! Именно ты с Венедиктовой его отмазал!

– кварталивець Баканов, который с помощью Наумова крышует коррупцию, наркоторговлю и контрабанду;

- гражданочка Венедиктова, которая за бабло отпустила всех коррупционеров, даже с Баконовим закрыла дело по Роттердам+, где убытки достигают 39 млрд грн", – написал Лерос.

Нардеп призвал Зеленского отстранить этих людей от власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября. В частности, речь идет об отношении украинцев к наказанию за коррупцию.