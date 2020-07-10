Лавров высказался в сторону Киева после встречи в нормандском формате в Берлине

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что последняя встреча советников глав стран нормандского формата в Берлине была весьма продуктивной, но Украина дезавуировала достигнутые на ней договоренности.

Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил о ряде договоренностей в нормандском формате, в частности, об очередной фазе обмена удерживаемыми лицами.

Также, по его словам, стороны согласовали тексты приказов, которые "должны быть приняты воюющими сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены".

"Третье, что было согласовано в Берлине, – уже из политической повестки дня, – это представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями", – отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что по всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, которое должно было быть формализовано в решениях Трехсторонней контактной группы, состоявшейся на днях.

"По всем этим трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине", – указал Лавров.

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