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Лавров высказался в сторону Киева после встречи в нормандском формате в Берлине

Политика
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Сергей Лавров заявил, что Украина дезавуировала все договоренности

Сергей Лавров заявил, что Украина дезавуировала все договоренности. ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что последняя встреча советников глав стран нормандского формата в Берлине была весьма продуктивной, но Украина дезавуировала достигнутые на ней договоренности.

Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил о ряде договоренностей в нормандском формате, в частности, об очередной фазе обмена удерживаемыми лицами.

Также, по его словам, стороны согласовали тексты приказов, которые "должны быть приняты воюющими сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены".

"Третье, что было согласовано в Берлине, – уже из политической повестки дня, – это представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями", – отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что по всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, которое должно было быть формализовано в решениях Трехсторонней контактной группы, состоявшейся на днях.

"По всем этим трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине", – указал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаВойна на Донбассенормандский форматвойнаДонбассСергей Лавров
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