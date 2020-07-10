Лавров высказался в сторону Киева после встречи в нормандском формате в Берлине
Сергей Лавров заявил, что Украина дезавуировала все договоренности. ТАСС
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что последняя встреча советников глав стран нормандского формата в Берлине была весьма продуктивной, но Украина дезавуировала достигнутые на ней договоренности.
Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил о ряде договоренностей в нормандском формате, в частности, об очередной фазе обмена удерживаемыми лицами.
Также, по его словам, стороны согласовали тексты приказов, которые "должны быть приняты воюющими сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – с подробным изложением тех действий, которые будут этими приказами запрещены".
"Третье, что было согласовано в Берлине, – уже из политической повестки дня, – это представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями", – отметил глава МИД РФ.
Он добавил, что по всем этим трем направлениям было достигнуто понимание, которое должно было быть формализовано в решениях Трехсторонней контактной группы, состоявшейся на днях.
"По всем этим трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине", – указал Лавров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Германии на встрече советников лидеров стран нормандского формата не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса. Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.
Также в России заявили, что пока нет никаких оснований для проведения нового саммита в нормандском формате.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи, заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию по требованию РФ относительно статуса Донбасса.