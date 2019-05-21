"Квартал" остался без менеджеров: вспыли новые факты о назначениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, провел ряд важных назначений на высокие должности в Украине.

Среди новоиспеченных чиновников оказалось немало сотрудников студии "Квартал 95". Об этом идет речь в материале, опубликованном Telegram-каналом The Newsroom.

Отмечается, что судя по первым назначениям нового президента в АП, студия осталась, как минимум, без менеджеров среднего звена.

Владимир Зеленский

Так, бизнес-партнер Зеленского по "Кварталу", его автор и художественный руководитель Сергей Шефир назначен первым помощником президента, просто помощником стал Андрей Ермак.

Заместителями главы АП будут работать члены команды нового президента Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко (видеограф Зеленского, руководитель продакшена), Юрий Костюк (сценарист "Кватала"), Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Квартала") и экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Министром иностранных дел, предположительно, станет бывший посол Украины в Канаде, а затем заместитель главы МИД и руководитель миссии в НАТО Вадим Пристайко.

Неизвестна пока и судьба кресла главы СБУ. Среди вероятных кандидатов был назван народный депутат от "Батьківщини" Владислав Бухарев. Однако, стало известно, что он отказался от должности, поскольку хочет руководить Внешней разведкой.

Еще одним претендентом был назван заместитель нынешнего главы ведомства Иван Трепак.

Кроме того, допускают назначение главой СБУ близкого друга Зеленского, руководителя студии "Квартал" Ивана Баканова. При этом, появилась информация и о его возможном назначении следующим генеральным прокурором.

ТАСС

Отметим, новым руководителем Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко стал его первый заместитель, главный инспектор ВСУ, генерал Руслан Хомчак.

"В армии он считается профессиональным и авторитетным военачальником. Генерал Хомчак выводил нашу группировку из окружения российскими войсками в Иловайске, в которое эта группировка попала в результате "блестящей операции", спланированной руководителем Хомчака Муженко. После этого давал показания в суде", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Зеленский рассматривает кандидатуру экс-министра финансов Александра Данилюка на должность секретаря СНБО.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!