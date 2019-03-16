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Курировал лично Путин: Аксенов раскрыл изнанку оккупации Крыма

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Захватом украинского Крыма в 2014 году руководил лично президент России Владимир Путин.

Об этом в ходе "празднований" 5-летней годовщины пребывания полуострова в составе РФ заявил глава оккупационной власти Сергей Аксенов.

"Ничего бы этого не получилось (Аннексии. — Ред.), если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал решения, от которых зависят судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь. На самом деле, все что было сделано — уникальная операция, поскольку это произошло на столько быстро, дерзко, нагло, что наши оппоненты не успели опомниться", — сказал Аксенов.

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Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата
Владимир Путин

Владимир Путин

Стоит отметить, ровно 5 лет назад 16 марта 2014 года в Крыму под дулами автоматов прошел "референдум". По его результатам, крымчани якобы проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Правда, большинство стран мира этот шаг не признали, а действия России попросту назвали аннексией территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России предложили взыскать компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

  • В Киеве же потребовали от РФ возместить ущерб за 300 лет оккупации.

  • Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Курчки заявил, что план по освобождению Крыма есть, но он засекречен.

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Тема
Аннексия Крыма
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Если бы не Путин, то в Крыму сейчас было бы то же самое, что и на Донбассе. Увидев российских солдат, трусливое бандеровское войско драпало из Крыма в обосранных шароварах.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Сам верховный украинский бог-Путин,руководил освобождением полуострова от хохлосрани,вот это дааа...
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
путин убил в боинге 298 человек и 80 из них дети
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кожедуб Руслан, Да уж детей убил,а тебе бедняге мозг повредил.
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