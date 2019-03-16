Курировал лично Путин: Аксенов раскрыл изнанку оккупации Крыма

Захватом украинского Крыма в 2014 году руководил лично президент России Владимир Путин.

Об этом в ходе "празднований" 5-летней годовщины пребывания полуострова в составе РФ заявил глава оккупационной власти Сергей Аксенов.

"Ничего бы этого не получилось (Аннексии. — Ред.), если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал решения, от которых зависят судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь. На самом деле, все что было сделано — уникальная операция, поскольку это произошло на столько быстро, дерзко, нагло, что наши оппоненты не успели опомниться", — сказал Аксенов.

Владимир Путин

Стоит отметить, ровно 5 лет назад 16 марта 2014 года в Крыму под дулами автоматов прошел "референдум". По его результатам, крымчани якобы проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Правда, большинство стран мира этот шаг не признали, а действия России попросту назвали аннексией территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России предложили взыскать компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

В Киеве же потребовали от РФ возместить ущерб за 300 лет оккупации.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Курчки заявил, что план по освобождению Крыма есть, но он засекречен.

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