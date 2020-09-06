Кулеба вступился за Фокина из-за его заявлений по Донбассу

Кулеба заявил, что Фокин, как и все, имеет право на ошибку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не осуждать заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина за его личные заявления относительно оккупированных территорий.

В частности, за то, что высказывался о "полной амнистии боевиков" и "особом статусе всего Донбасса". Как отметил глава МИД в интервью "Радио Свобода", они не касаются официальной позиции политика.

"Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. В интервью он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые стали очень резонансными", – сказал Кулеба.

Он напомнил уже озвученным им слова о том, что личные мысли Фокина не являются государственной позицией Украины на переговорах в рамках ТКГ. Кроме того, подчеркнул министр, об этом же сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время глава МИД выразил надежду, что сам первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ больше не допустит подобных высказываний.

"Каждый имеет право на ошибку. Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, отличился тремя скандальными предложениями по Донбассу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.

В результате Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые слова, которые прозвучали от Витольда Фокина, не отображают позиции государства.

Участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна", которому Фокин дал громкое интервью, исказило его заявление по амнистии на Донбассе.

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