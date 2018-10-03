Другий президент України, один із підписантів Мінських домовленостей Леонід Кучма офіційно пішов із посади представника країни в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. - Ред.

Наступним може бути хто завгодно. Я думаю, що у нас є хороші дипломати, кілька людей, які постійно їздили в Мінськ на переговори, в тому числі разом з Кучмою. І хтось з цих дипломатів може бути. Я думаю, що у нас немає проблеми з такими сильними переговірниками.

Зміна представника України в контактній групі ні на що не вплине, тому що ці переговори від початку були створені Росією таким чином, щоб просто імітувати перемовини. Тобто Росія фактично займалась імітацією, і від початку це було саме так і задумано.

Новости Кучмі треба вибачитись перед українським народом

Ці мінські зустрічі ні до чого не призводять, а просто є імітацією переговорного процесу. Можливо Кучма саме тому звідти і вийшов, а можливо йому просто стало вже важко. Я думаю, що Кучма і сам розуміє, що він створив таку ж ситуацію, яка зараз є в Україні, тому що він провів ядерне роззброєння України під безглузді гарантії. Підписав Будапештський меморандум, який був фактично обдуренням України. Тобто Кучма сам брав участь у цьому обдуренні, і я не думаю, що якби там були його приватні інтереси, а не державні, він би довірився таким гарантіям.

Кучма дуже серйозно спричинив ті події, які зараз відбуваються. Йому можливо тяжко там сидіти і набридло бачити російські фізіономії і луганських маріонеток і робити вигляд, що вони щось чи когось там представляють.

Справжні переговори відбуваються на іншому рівні. На нормандських зустрічах і зустрічах з американцями - з Куртом Волкером і т.д. Там справжні переговори.

В Мінську ж відбувається реалізація зроблених рішень, у кращому випадку. А як правило, всі ці зустрічі - це рутинний обмін якимись звинуваченнями.

Проте Мінські переговори звичайно потрібні, тому що під час дії Мінських угод Україна посилилася, а Росія дещо послабла.