Кучма анонсировал новую дату переговоров по обмену пленными

В пятницу, 20 декабря состоится скайп-конференция по вопросам обмена пленными между Украиной и Россией.

Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе в Минске Леонид Кучма.

"Мы сегодня (19 декабря) встретились у президента, поговорили о результатах, как только я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра (20 декабря), не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть", – говорится в комментарии Кучмы, который опубликовала в Facebook его пресс-cекретарь Дарка Олифер.

Напомним, что на заседании ТКГ в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться по обмену пленными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

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