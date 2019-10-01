"Кто вы такая?!" Скандальный Тищенко закатил истерику из-за прикосновений женщин. Видео

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время акции предпринимателей на Банковой 30 сентября потребовал защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две митингующие женщины.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин. На кадрах видно, что Тищенко фактически перевел разговор с митингующими на пререкания с полицией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Сегодня "слуге народа" Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа", – написал Хурсин.

Николай Тищенко Скриншот видео

"Можно чтобы меня не трогали и не толкали? Вот одна женщина, вот вторая. Можно разобраться? Можно народного депутата, пока еще у нас есть право быть народными депутатами, не толкать в спину и не хватать за руки? Выясните, что это за люди", – обратился к полиции Тищенко.

Отметим, что нардеп Николай Тищенко 30 сентября пришел на митинг против новых налоговых законов в Киеве. Как опытный бизнесмен он вышел к микрофону, но организаторы сразу отключили звук, а толпа под крики "Ганьба" прогнала нардепа с Банковой.

Такое недовольство они выразили из-за того, что Тищенко поддержал вышеупомянутые законопроекты на голосовании.

Как писал OBOZREVATEL, "Слуга народа" Тищенко опозорился на "коррупционом ремонте" школы в Киеве: он обвинил управление образования в Святошинском районе в разворовывании средств на ремонт пищеблока школы, но там заявили, что нардеп показал не весь ремонт и предоставили фото.

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