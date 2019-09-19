"Кто вы такая?" Нардеп-ресторатор опять нахамил журналистке и сбежал

Известный ресторатор, а ныне народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко отказался отвечать на вопрос журналистки о составе Кабинета министров Украины.

Соответствующее видео обнародовано на странице "Радио Свобода" в Twitter. Сотрудница проекта в кулуарах парламента встретила политика и его коллегу Артема Культенко и задала вопрос о том, кто возглавляет Министерство здравоохранения Украины (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Девушка, вы этот вопрос задавали сегодня 50 раз всем нашим коллегам. Какая ваша цель, зачем вы это делаете?" – спросил в ответ Культенко.

Тищенко, который как раз находился у кулера, в свою очередь предложил журналистке попить воды. "Она вам полезна", – пошутил он.

Журналистка и Николай Тищенко Скрин видео

"Много людей сейчас закидывают "Слуге народа", что они голосуют и не читают законы. Поэтому я спрашиваю, если вы голосовали за правительство, читали ли вы его", – сказала сотрудница "Радио Свобода".

"Если бы вы так спросили, я бы ответил", – парировал нардеп.

"Ну вы бы сказали: читал. Вот я проверяю, читали ли вы", – ответила журналистка.

"А кто вы такая, чтобы проверять?.. Мой отец или моя жена? Вы даже не представились, кто вы", – сказал Тищенко.

Отметим, начало разговора с депутатами "Радио Свобода" не показала и неизвестно, как начиналось общение журналистки со "слугами".

"Слуги народу" Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее Николай Тищенко обиделся на журналистку "Радио Свобода" и впредь отказался с нею общаться после вопроса об Иловайской трагедии.

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