Кто возглавит АП Зеленского и СБУ: СМИ назвали имена

Главой Администрации президента Украины Владимира Зеленского, вероятнее всего, станет его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Указ о назначении будет обнародован во вторник, 21 мая, вечером, передает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

При этом сам Богдан свой новый пост пока не подтвердил, однако отметил, что президент назначит главой АП "человека из ближайшего окружения".

Владимир Зеленский

"Владимир Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", — пояснил он, отметив, что пока не знает о решении, которое примет президент.

Андрей Богдан focus.ua

Появилась информация и о возможных кадровых изменениях в Службе Безопасности Украины. Так, предполагается, что возглавит ведомство руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов. Он – друг детства главы Украины. Председатель партии "Слуга народа", ранее работал главным юристом студии "Квартал 95".

Вместе с тем, сам Баканов, отвечая на прямой вопрос, отметил: "Думаю, вы ошибаетесь".

Иван Баканов thebabel.net

Как уточняют источники, должность заместителя или первого замглавы СБУ займет генерал Андрей Кмита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что СБУ может возглавить народный депутат от "Батьківщини" Владислав Бухарев, а Баканова назвали возможным главой АП Зеленского.

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