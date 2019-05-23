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Кто войдет в "Голос": у Вакарчука раскрыли детали

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В команде лидера группы "Океан Эльзы", общественного деятеля Святослава Вакарчука рассказали, кто войдет в его политическую партию "Голос", которая примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Подробности появились в Telegram-канале "Голоса". Отмечается, что персональный состав будет утвержден после открытого обсуждения на съезде политсилы, который пройдет 7 июня.

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Вакарчук пошел на хитрость с партией "Голос": что случилось

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радио Свобода

Так, в партию Вакарчука попадут кандидаты в народные депутаты, которые соответствуют таким критериям:

  • имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и могут объяснить свое состояние;

  • отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очищении власти";

  • разделяют ценности, принципы, идеологию и программные основы партии "Голос";

  • имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и виденье, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

  • ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

  • не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;

  • не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

  • никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

  • не противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.

  • не являются действующими народными депутатами Украины – только для тех, кто баллотируется в многомандатном общегосударственном округе.

При этом, Вакарчук предложил партии не включать в списки нардепов, однако тех из них, кого украинцы знают, как успешных и порядочных парламентариев, "Голос" поддержит на округах.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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