Кто войдет в "Голос": у Вакарчука раскрыли детали

В команде лидера группы "Океан Эльзы", общественного деятеля Святослава Вакарчука рассказали, кто войдет в его политическую партию "Голос", которая примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду.

Подробности появились в Telegram-канале "Голоса". Отмечается, что персональный состав будет утвержден после открытого обсуждения на съезде политсилы, который пройдет 7 июня.

Святослав Вакарчук Радио Свобода

Так, в партию Вакарчука попадут кандидаты в народные депутаты, которые соответствуют таким критериям:

имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и могут объяснить свое состояние;

отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очищении власти";

разделяют ценности, принципы, идеологию и программные основы партии "Голос";

имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и виденье, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;

не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

не противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.

не являются действующими народными депутатами Украины – только для тех, кто баллотируется в многомандатном общегосударственном округе.

При этом, Вакарчук предложил партии не включать в списки нардепов, однако тех из них, кого украинцы знают, как успешных и порядочных парламентариев, "Голос" поддержит на округах.

Святослав Вакарчук Главком

Как сообщал OBOZREVATEL:

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