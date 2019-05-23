Кто войдет в "Голос": у Вакарчука раскрыли детали

В команде лидера группы "Океан Эльзы", общественного деятеля Святослава Вакарчука рассказали, кто войдет в его политическую партию "Голос", которая примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду.
Подробности появились в Telegram-канале "Голоса". Отмечается, что персональный состав будет утвержден после открытого обсуждения на съезде политсилы, который пройдет 7 июня.
Святослав Вакарчук
Радио Свобода
Так, в партию Вакарчука попадут кандидаты в народные депутаты, которые соответствуют таким критериям:
имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и могут объяснить свое состояние;
отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очищении власти";
разделяют ценности, принципы, идеологию и программные основы партии "Голос";
имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и виденье, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;
ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;
не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;
не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;
никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;
не противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
не являются действующими народными депутатами Украины – только для тех, кто баллотируется в многомандатном общегосударственном округе.
При этом, Вакарчук предложил партии не включать в списки нардепов, однако тех из них, кого украинцы знают, как успешных и порядочных парламентариев, "Голос" поддержит на округах.
Святослав Вакарчук
Главком
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, а перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
Недавно СМИ узнали, что Вакарчук готовится принять участие в парламентских выборах в Украине.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
Лидер группы "Океан Эльзы" представил свою политическую силу "Голос".
Вакарчук заявил, что его партия идет в политику всерьез и надолго.
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