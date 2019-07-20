"Кто убил Павла?" Зеленский потребовал отчета о деле Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло ровно три года назад.
"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – написал он на своей странице в Facebook.
По словам главы государства, в этом деле, спустя три года, вопросов остается больше, чем ответов.
Убийство Павла Шеремета
"Апостроф"
"Украинское сообщество уже давно должен получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – написал Зеленский.
Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
Отметим, что посольство США призвало к более тщательному расследованию убийств украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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