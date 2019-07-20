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"Кто убил Павла?" Зеленский потребовал отчета о деле Шеремета

2.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло ровно три года назад.

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, в этом деле, спустя три года, вопросов остается больше, чем ответов.

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"Украинское сообщество уже давно должен получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – написал Зеленский.

Напомним, в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, проходит акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Долин Владимир
Долин Владимир
А за Одессу 2 мая, он ни чё не потребовал?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Лучше бы он у них спросил-"Кто расстрелял небесную сотню и зачем"...и посмотрел на ихние рожи..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Зато все знают кто убил Немцова...
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