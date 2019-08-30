Кто со скамейки запасных "слуг народа" проходит в Раду: названы имена

Депутатов из фракции "Слуга народа", которых назначили в Кабинет министров, заменят следующие в избирательном списке кандидаты.

Согласно закону, следующими претендентами на мандат являются:

Анатолий Остапенко (№130 в списке). Закончил Национальный транспортный университет по специальности "инженер-механик", а также Международный Соломонов университет по специальности "юрист". Работает директором юридической фирмы "Альфаюрконсалтинг".

Татьяна Цыба (№131). Является исполнительным директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарь партии "Слуга народа".

Иван Калаур (№132). Заведует кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета.

Юлия Гришина (№133). Является управляющим партнером юридической бизнес-школы "CTRL.School", профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Шевченко.

Ольга Руденко (№134). Работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раду по партийному списку прошло 124 депутата и 130 мажоритарщиков. От мандата уже отказался Андрей Лысюк. Его заменит 129-й номер в списке "СН" Елена Хоменко, которая раньше занимала должность директора по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95".

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