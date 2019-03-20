|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Кто проходит в Верховную Раду: украинцы назвали партии

758Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, на парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18,6% опрошенных, партию ВО "Батьківщина" поддерживают 12,8%, "БПП "Солидарность" – 8,9%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" – 8,9%, "Гражданскую позицию" - 7,8%.

Заседание Верховной Рады

Заседание Верховной Рады

24 канал

При этом Радикальная партия Олега Ляшко, за которую готовы проголосовать 4,5% респондентов, и "Оппозиционный блок" (3% голосов) не преодолевают 5-процентный проходной барьер в Раду.

Новости
Не только подкуп, но и селфи: украинцев предупредили об "уголовке" за выборы

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки. ВО "Батьківщина" - 18,2%, "БПП "Солидарность" – 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко поддержали – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" - 4,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга за полторы недели до выборов. Второе место занимает лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а третье — действующий глава государства Петр Порошенко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
130
39
Смешно
0
Интересно
44
Печально
36
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения