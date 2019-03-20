Кто проходит в Верховную Раду: украинцы назвали партии

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, на парламентских выборах за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18,6% опрошенных, партию ВО "Батьківщина" поддерживают 12,8%, "БПП "Солидарность" – 8,9%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" – 8,9%, "Гражданскую позицию" - 7,8%.

Заседание Верховной Рады 24 канал

При этом Радикальная партия Олега Ляшко, за которую готовы проголосовать 4,5% респондентов, и "Оппозиционный блок" (3% голосов) не преодолевают 5-процентный проходной барьер в Раду.

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки. ВО "Батьківщина" - 18,2%, "БПП "Солидарность" – 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко поддержали – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" - 4,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга за полторы недели до выборов. Второе место занимает лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а третье — действующий глава государства Петр Порошенко.

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