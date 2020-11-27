Зеленский провел совещание из-за скандального решения КСУ: что предлагается

Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, где обсудили ситуацию, вызванную отменой КСУ ответственности за незаконное декларирование.

В заседании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители правительства, парламента, Офиса президента, правоохранительных органов, руководители НАБУ и НАПК, международные партнеры Украины. Об этом сообщается на сайте ОП.

Как сказал Зеленский, принятое месяц назад решение КСУпривело к конституционному кризису и поставило под угрозу европейское будущее страны.

"Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов.

Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе", – сказал президент.

Зеленский указал на необходимость максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство. Такие решения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами, добавил глава государства.

"Такой консолидации, такой работы вместе никогда не было в Украине. Это должно было произойти для того, чтобы мы начали работать вместе", – отметил он.

Зеленский призвал Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений.

Наказание коррупционеров должно быть достаточно суровым и предусматривать возможность лишения свободы, сказал президент.

Следующим шагом в преодолении кризиса должно стать восстановление норм Закона "О предотвращении коррупции". Этот документ должен обеспечить полное восстановление проверок деклараций, в том числе деклараций судей. Эти полномочия должны остаться за НАПК.

По просьбе президента 2 декабря состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии для оценки состояния антикоррупционного законодательства.

Ожидается, что законопроект о восстановлении полномочий НАПК зарегистрируют на следующей неделе.

Президент отметил, что Министерство юстиции уже подготовило законопроект, которым регулируются вопросы образования Национального антикоррупционного бюро, расширение полномочий Рады относительно принятия решения об увольнении директора НАБУ при наличии законных оснований.

Кроме того, определены дополнительные гарантии продолжения выполнения полномочий действующим директором НАБУ до момента назначения нового директора Бюро в порядке, определенном законом, но не позднее окончания срока его полномочий.

Министр юстиции Денис Малюська добавил, что в законопроекте о НАБУ предлагается убрать законодательные пробелы в деятельности директора Бюро.

"У нас нет никаких сомнений, что существующее законодательство позволяет стабильно работать учреждению и директору, но определенные пробелы мы можем заполнить уже сейчас", – отметил он.

Кроме того, правительство разрабатывает план и порядок реализации судебной реформы в целом.

Как писал OBOZREVATEL: