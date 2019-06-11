КСУ рассмотрит указ Зеленского о роспуске Рады: чего ожидать

Во вторник, 11 июня, Конституционный суд Украины рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Как сообщала ранее пресс-служба суда, большая палата КСУ на заседании приняла постановление о рассмотрении указа в форме устного производства. Кроме того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины", конституционное производство этого дела признали неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ относительно рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

Владимир Зеленский "24"

Как ранее стало известно OBOZREVATEL, есть высокая вероятность того, что указ Зеленского признают неконституционным. Вместе с тем источники не исключили и того, что под внешним давлением окончательное решение может измениться.

В частности, профессор права Виктор Мусияка, отвечая на вопрос, каким может быть решение Суда, заметил: "Сложно давать прогноз по данному Указу, тем более что Конституционный Суд неоднократно выносил неоднозначные решения. Бывало, что решение абсолютно нормальное, не вызывает никаких отрицательных эмоций, а бывало, что решение очевидно заангажированное. Тут есть нюансы".

При этом председатель КСУ в 1996-1999 годах Иван Тимченко заверил, что у Зеленского не было достаточных оснований для роспуска Верховной Рады.

Сам же президент так не считает. Он даже записал видеообращение, в котором пообещал придти на заседание суда. "Знаете, меня пригласили на это заседание, это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание КС, именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг к себе в кабинет. Обязательно буду!" - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроектЗеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

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