Крым топит Путина? Джемилев рассказал о ловушке, в которую попала Россия

Если в 2014 году захват Крыма поднял рейтинг президента России Владимира Путина, то сейчас он его, наоборот, топит.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL лидер крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев, Крым становится для Путина головной болью.

Крым топит рейтинг Путина

"Уже очень многие понимают, что если раньше жители Крыма приезжали в Москву и их встречали как героев, то теперь они больше вызывают раздражение. Будто они виноваты в том, что в России сейчас все плохо", – отметил он.

По мнению Джемилева, это была такая ловушка Запада для РФ, в которую ее удачно загнали.

"К сожалению, на Западе есть силы, которые считают, что чем больше Крым будет в руках России, тем лучше, потому что полуостров будет все больше ослаблять эту агрессивную страну. Но для нас это катастрофично, так как каждый день оккупации – это огромный урон для нашего народа", – подчеркнул политик.

Он добавил, что крымские татары заинтересованы в скорейшей деоккупации, что также в интересах самой России.

Как писал OBOZREVATEL, США и ЕС в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине.

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