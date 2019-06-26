"Крым – это Украина!" Порошенко подал мощный сигнал-предупреждение Путину

Благодаря единству и солидарности украинцев наступит тот день, когда крымскотатарский флаг рядом с украинским будет снова гордо развеваться в освобожденном от агрессора украинском Крыму.

Такое заявление сделал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. Он поздравил наших соотечественников в оккупации с Днем крымскотатарского флага на своей странице в Facebook.

"Для всех нас в Украине он стал неотъемлемым символом единства и твердости духа крымскотатарского народа. Этот флаг – символ любви и верности родной земле. Несмотря на все вызовы и лишения, несокрушимый крымскотатарский народ всегда возвращался на свою историческую землю. Так и будет, потому что Крым – это Украина!" – заключил он.

Петр Порошенко Пресс-служба Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ мощным вызовом Украине. Он отметил, что это первый серьезный дипломатический удар, который получила наша страна за последние пять лет.

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