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"Крым – это Украина!" Порошенко подал мощный сигнал-предупреждение Путину

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Благодаря единству и солидарности украинцев наступит тот день, когда крымскотатарский флаг рядом с украинским будет снова гордо развеваться в освобожденном от агрессора украинском Крыму.

Такое заявление сделал лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. Он поздравил наших соотечественников в оккупации с Днем крымскотатарского флага на своей странице в Facebook.

"Для всех нас в Украине он стал неотъемлемым символом единства и твердости духа крымскотатарского народа. Этот флаг – символ любви и верности родной земле. Несмотря на все вызовы и лишения, несокрушимый крымскотатарский народ всегда возвращался на свою историческую землю. Так и будет, потому что Крым – это Украина!" – заключил он.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ мощным вызовом Украине. Он отметил, что это первый серьезный дипломатический удар, который получила наша страна за последние пять лет.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Golan Sim
Golan Sim
И снова наш шоколадный опарыш, пошатываясь, что-то МОЩНО промычал.. ))
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Похоже, Петя пересел с водки на тяжелые наркотики. Мы его теряем...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Когда он был президентом на его "мощные сигналы" клали большой и толстый, а сейчас он кто?
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2
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