"Крым – это Россия": Скабеева расхвалила Зеленского за решение по полуострову

Российская пропагандистка Ольга Скабеева поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского обустроить КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.
"Зеленский приехал на границу с Крымом! Порошенко не приезжал. И обещал обустроить КПП "Чонгар". То есть новые украинские власти хотя бы не отрицают, что украинцы ездят в Крым отдыхать", - написала она в телеграм-канале.
Скабеева обвинила украинскую сторону в том, что она якобы "делала все, лишь бы только украинцы не ездили в Крым".
"Хорошо, что Зеленский решил обустроить границу. Первый шаг на пути признания очевидного: Крым - это Россия", - заявила она.
Владимир Зеленский
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский побывал в Одесской области, где со скандалом вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении после того, как он не исполнил поручение президента.
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