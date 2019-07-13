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"Крым – это Россия": Скабеева расхвалила Зеленского за решение по полуострову

7.4т Читать материал на украинском

Российская пропагандистка Ольга Скабеева поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского обустроить КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

"Зеленский приехал на границу с Крымом! Порошенко не приезжал. И обещал обустроить КПП "Чонгар". То есть новые украинские власти хотя бы не отрицают, что украинцы ездят в Крым отдыхать", - написала она в телеграм-канале.

Скабеева обвинила украинскую сторону в том, что она якобы "делала все, лишь бы только украинцы не ездили в Крым".

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"Хорошо, что Зеленский решил обустроить границу. Первый шаг на пути признания очевидного: Крым - это Россия", - заявила она.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский побывал в Одесской области, где со скандалом вынудил и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении после того, как он не исполнил поручение президента.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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VIT VIT
VIT VIT
Видно что она пытается саму себя убедить в сказочные истории.
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0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
У него там недвижимость,его тянет туда.
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7
1
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Владимирович Владимир, или все это от незнания или ,,..,
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