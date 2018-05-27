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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Кремлевские пропагандисты вляпались в скандал в Украине

27.4т

Иногда публиковать старые анекдоты просто не имеет смысла. Или наоборот – нужно их публиковать дважды в день. Потому что наши сограждане (понавыдавали гражданство кому попало – теперь терпите это слово) по кремлевским методичкам иногда выдают такое – что анекдоты отдыхают. Мозгов своих у них нет, кураторы ленивы, а кураторы кураторов интересуются в первую очередь отчетностью и откатами. Вот и выходит чистой воды цирк и клоунада. Главное, им бы мозгов немного, разумной координации и немного переживаний за общее дело, чтобы друг за другом присматривать. Получалось бы куда лучше. Но зачем? Это украинская "диванная сотня" бесплатно и в свободное от работы время рвет мордорскую агитацию каждый на свое усмотрение в индивидуальном порядке. Орки наоборот – дисциплинированно за пайку дословно размещают методички. Это их и губит.

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Итак, перед анекдотом хочу поблагодарить людей, которые всю эту коричневую и вонючую субстанцию вытащили на всеобщее обозрение. Потому что я тех негодяев в большинстве давно забанил и не слежу. Теперь всего два скрина и анекдот в тему.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш (да, при деньгах и на свободе живет в Киеве, все у нее отлично) разразилась душераздирающим постом про голодных бабушек, которые под супермаркетом нюхают выпечку, потому что купить не могут. Жесть и манипуляция, конечно, но кто ждал другого? Казанский сразу поржал с нее, но мягко. А тут второй чувак уже не из Киева нарисовался – с тем же текстом, но уже на украинском. Пикантности ситуации придает тот факт, что с Лукаш вообще-то все давно ясно, но вот этот крендель с аналогичным текстом вроде как из "Свободы". То есть в принципе должен быть с другой стороны баррикад! Но его партийные связи оставим партийцам – уверен, разберутся и без нас, дело в другом.

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Выходит, что Лукаш в данном случае не змея, которая генерирует яд в украинское информпространство. Он как продавец на рынке – на реализации методичек. Жалкое зрелище. Но достойный финал карьеры. Заслуженный. Ну а то, что куратор перепутал с рассылкой текстов или Лукаш с этим юношей оба поленились творчески отнестись к методичкам – нормально. Господь помогает Украине, чем может. И если он хочет наказать негодяев, он просто лишает их разума. А теперь обещанный анекдот в тему, про живущих в Украине людей, которые берут методички и денежки у Кремля. И уезжать, твари такие, не хотят. И финальный анекдот.

Где-то в Лондоне на Бейкер-стрит в своем доме в кресле у камина сидит английский лорд и читает газету. За окном какой-то шум, крики. Он зовет дворецкого и дальше такой диалог:

- Джон, что там за шум на улице?

- Акция протеста проституток, сэр

- О, а чего они добиваются? Повышения тарифов и зарплаты?

- Вовсе нет, сэр, их зарплате завидуют таксисты и полицейские

- Может, хотят приличных социальных гарантий?

- Сэр, их профсоюз добился такой медицинской страховки и пенсионного обеспечения, что завидуют члены правительства

- Чего же тогда они недовольны?

- … бл@ди, сэр, тут ничего не поделать…

Неуважаемые мной Олена Лукаш и Сергей Петренко. Что я могу о вас сказать с учетом тиражируемых вами кремлевских методичек о тотальном зубожинни украинцев? Ничего. Последней фразой в анекдоте все сказано, добавить нечего…

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник:Донецкие вести
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Zap Valeri
Zap Valeri
Да, зашквар у сцук кремлёвских.
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