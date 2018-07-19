Российские оккупанты продолжают использовать Крым исключительно для решения собственных политических интересов, полностью игнорируя потребности местного населения.

Продолжает фиксироваться усиленная милитаризация Россией Крымского полуострова с размещением многочисленного военного контингента и переброской огромного количества боевой техники и ракетных комплексов (см. фото). Варварское отношение россиян к чужой земле уже поставило эту часть территории Украины на грань экологической катастрофы. Последствиями неупорядоченной военной деятельности стали массовые утечки горючего, в том числе и в акваторию Черного моря.

Критическая экономическая и экологическая ситуация на оккупированной территории АР Крым, а также притеснения местного населения со стороны российских силовиков, негативно влияет на социально-политическую обстановку на полуострове. В связи с чем, Кремль рассматривает вариант создания предпосылок введения более жесткого полицейского режима в Крыму и создания искусственного повода для привлечения ВС РФ, а также эскалации российско-украинской войны с захватом части юго-восточной территории Херсонской области.

По имеющейся информации, спецслужбы России рассматривают возможность проведения в ближайшее время (конец июля - начало августа) ряда провокаций на оккупированной территории АР Крым, в том числе с осуществлением террористических актов против гражданского населения оккупированного Крыма с массовыми жертвами. Основными объектами атак могут быть избраны общественные места (торговые центры, рынки, массовые мероприятия) и объекты инфраструктуры (пункты водоснабжения и склады с горючим). Как показывает ситуация на Донбассе, российские оккупанты особо преуспели в использовании тяжелых вооружений против гражданского населения и ракет ПВО против гражданской авиации. Эти методы с массовыми жертвами уже стали визитной карточкой преступной российской власти в вооруженной агрессии против Украины.

Все эти провокации Кремля, по традиции, будут списаны на "украинские ДРГ" и "кровавую хунту". Об этом уже "намекнул" во время визита в Севастополь секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев, заявив, что в настоящее время существует высокая угроза дестабилизации ситуации в Крыму в результате агрессивной политики украинских властей и членов радикально настроенных проукраинских организаций (http://tass.ru/politika/5358749). Отслеживая тенденции осуществления российскими спецслужбами подобных акций, заметно, что накануне, через подконтрольные Кремлю СМИ начинается кампания по формированию общественного мнения о существующей угрозе. И, собственно, создания искусственного повода для применения российских войск для захвата части юго-восточной территории Херсонской области.