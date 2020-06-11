Кремль передал Зеленскому "черный" список украинских политиков: OBOZREVATEL просит назвать имена

OBOZREVATEL обращается к ОП с требованием назвать все имена в указанном списке

В перечень "нежелательных" попали как минимум девять человек

Представители Кремля передали Офису президента список политиков, которых РФ хочет и не хочет видеть в украинской власти

Кремль передал Офису президента Украины список так называемых "желательных" и "нежелательных" с точки зрения РФ политиков в украинской власти.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, его во время последней встречи в Минске передал руководителю ОП Андрею Ермаку заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который занимается "украинским направлением".

По нашим данным, в перечень "нежелательных" персон попали девять человек. Речь идет, вероятно, о "антипутинистах" и прозападно настроенных политиках.

Ермак и Козак

В то же время есть фамилии тех, кого Россия хотела бы видеть на различных должностях в украинском парламенте и других органах государственной власти.

В связи с этим OBOZREVATEL обращается к Офису президента с требованием назвать все имена в указанном перечне. А именно: всех политических деятелей, которых РФ стремится видеть в украинской власти, и всех тех, кто попал под "табу".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские власти заподозрили в последовательном выполнении плана по сближению с Россией. Он состоит из 12 пунктов и дело в нем об уступках экономических, в войне на Донбассе, а также об устранении с политического поля сторонников Майдана, лояльности к русскому языку.

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