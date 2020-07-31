Кравчук рассказал о задачах, которые перед ним поставил Зеленский

Кравчук очертил задачи от Зеленского, которые будут стоять перед ним в ТКГ.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе, заявил, что первым его заданием на переговорах в Минске будет решение вопроса прекращения огня на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". По словам политика, назначая его на эту должность (в ТКГ он будет работать на общественных началах), глава государства Владимир Зеленский поставил перед ним такие же задачи, как и всем.

"Зеленский ставит задачу: первое – не ставить перед собой несбывшихся задач, решить один вопрос и постепенно... Начинаем с прекращения огня, потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а затем – шаг за шагом идем дальше", – объяснил Кравчук.

Он подчеркнул, что президент абсолютно реально оценивает ситуацию, которая сложилась на Донбассе, понимает, что "шесть лет войны зашли так глубоко в душу и сердце людей, которые там живут", что решить одновременно такие вопросы – невозможно.

Кроме этого, утверждает новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ, Зеленский осознает: независимо от того, кого поставят в "минский формат", если в Украине не будет согласия и единства всех политических сил, то любые вопросы решать будет сложно.

"Поэтому мы должны решать вопросы политические, общенациональные, стратегические, правовые и экономические. Вместе все. И "минский формат", Минские договоренности будут играть важную роль, но не надо думать, что этот формат все может решить самостоятельно", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что война на Донбассе завершится, как только там прекратится вооруженная фаза противостояния – оккупанты перестанут стрелять.