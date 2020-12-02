Кравчук рассказал о плане "Б" по Донбассу

Совет национальной обороны разрабатывает варианты действий Украины в случае сопротивления России процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом в комментарии ТСН рассказал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, готовится соответствующий документ.

"Во многих выступлениях президент Владимир Зеленский говорил, что мы не можем вечно убеждать и Россию, и ОРДЛО, что нужно разблокировать ситуацию и идти дорогой мира. Мы видим, что наши усилия часто встречают сопротивление, причем сопротивление необоснованное и главная его цель – затянуть сам процесс", – сказал Кравчук.

По его словам, Зеленский сказал, что необходимо дождаться 9 декабря, годовщины встречи в Нормандском формате, чтобы затем проанализировать ситуацию.

Если она коренным образом не улучшится, а реальных действий, которые бы открыли дорогу к миру, не будет, Украина будет вынуждена искать другие формы влияния на ситуацию.

"Поэтому президент сказал, что мы будем думать, какие применять еще формы возможного влияния, чтобы сделать главное – достичь мира. Поэтому, я думаю, СНБО вполне естественно должен искать варианты таких возможных действий, если, повторяю, мы будем видеть сопротивление или какие-то сомнительные действия РФ", – отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Подробностей возможного плана Кравчук не раскрыл, уточнив, что с ним по этому поводу никто не советовался.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил уверенность, что у президента Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.