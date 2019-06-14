Кошевой о Зеленском: наш Вован может вырубать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Такую точку зрения высказал друг украинского президента и его экс-коллега по "Вечернему кварталу" Евгений Кошевой в интервью программе "Бацман" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я вообще не понимаю, что там (в переговорной группе. – Ред.) делает Медведчук. А, он же ж этот, с ним ( с президентом РФ Владимиром Путиным. – Ред.) кумовья? Быть переговорщиком... надо, наверное, разговаривать с ним по-мужски, а то, может, еще и ляпаса ему (Путину. – Ред.) дать за то, что он сделал", – заявил друг главы государства.

Евгений Кошевой Скриншот

По мнению Кошевого, именно это мог бы сделать Владимир Зеленский, потому что "Вован качается".

"Может и врубать. Мне очень хотелось бы. Ты представляешь, сколько просмотров?!" – обратился он к журналистке.

Евгений Кошевой Скриншот

Однако в итоге Кошевой сообщил, что не видит никого переговорщиком, а Зеленский зол на Медведчука.

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью Евгений Кошевой набросился на представителей бывшей власти, посоветовав им не критиковать новоизбранного президента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!