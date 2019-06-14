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Кошевой о Зеленском: наш Вован может вырубать Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Такую точку зрения высказал друг украинского президента и его экс-коллега по "Вечернему кварталу" Евгений Кошевой в интервью программе "Бацман" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Я вообще не понимаю, что там (в переговорной группе. – Ред.) делает Медведчук. А, он же ж этот, с ним ( с президентом РФ Владимиром Путиным. – Ред.) кумовья? Быть переговорщиком... надо, наверное, разговаривать с ним по-мужски, а то, может, еще и ляпаса ему (Путину. – Ред.) дать за то, что он сделал", – заявил друг главы государства.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скриншот

Новости
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По мнению Кошевого, именно это мог бы сделать Владимир Зеленский, потому что "Вован качается".

"Может и врубать. Мне очень хотелось бы. Ты представляешь, сколько просмотров?!" – обратился он к журналистке.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

Скриншот

Однако в итоге Кошевой сообщил, что не видит никого переговорщиком, а Зеленский зол на Медведчука.

Как писал OBOZREVATEL, в этом же интервью Евгений Кошевой набросился на представителей бывшей власти, посоветовав им не критиковать новоизбранного президента.

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Персоны
Евгений КошевойВладимир Зеленский
Место
Украина
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Чим далі в ліс тим ананасів більше,банани з гілочок висять і Кошовий такий умненький поради роздає. То зайцю дасть пораду, як вовка налякати,а то всім скаже но-но-но щоб зайця не чіпали.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вован качается)))) На качелях?
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Пионер Василий
Пионер Василий
Захаров Дмитрий, На кровате!!!
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