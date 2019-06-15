Коррупция и схемы на таможне: в партию Смешко попал скандальный кандидат

Экс-глава ГУР МОУ и СБУ времен президентства Леонида Кучмы Игорь Смешко представил десятку кандидатов от своей партии "Сила и Честь". Восьмым в списке оказался некий Анатолий Макаренко.

С данным кандидатом связано несколько скандалов во время его пребывания на должностях в Государственной таможенной и фискальной службах в разные периоды. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Скандал на посту главы украинской таможни

С 2009 по 2010 года Макаренко был главным таможенником страны при президенте Викторе Ющенко, последний месяц успел поработать уже при Викторе Януковиче.

Спустя три месяца после отставки, в июне 2010 года, его задерживает СБУ по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа, принадлежащего компании "РосУкрЭнерго". В 2009-м он занимался растаможкой спорных 11-ти миллиардов кубометров газа, которые Стокгольмский суд постановил вернуть "РосУкрЭнерго".

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 376 "служебная халатность". В постановлении указывается, что Макаренко, не проверив законность поручения 1-го вице-премьера, отдал соответствующее распоряжение о проведении процедуры таможенного оформления природного газа.

В 2012 году Макаренко был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Анатолий Макаренко focus.ua

Но уже спустя два года, 3 марта 2014 года по решению Печерского районного суда он был освобожден от криминальной ответственности и признан несудимым.

Скандал на посту заместителя ГФС

В 2014 году Макаренко стал заместителем главы ГФС Игоря Белоуса, руководил таможенным департаментом.

Анатолий Макаренко

В феврале 2015 года вокруг ГФС, в частности и Макаренко, разгорелся скандал. Журналисты обнародовали переписку главы Одесской облгосадминистрации Игоря Палицы и одиозного нардепа Виталия Хомутынника.

В частности, народный депутат в смс-переписке, которую вел прямо в сессионном зале ВР, консультирует одесского губернатора по вопросам коррупционной схемы и "тарифах", действующих на украинской таможне.

Фото переписки "Українські новини"

Как следует из сообщения нардепа, к схеме причастны правоохранители, заместитель главы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко, который фактически возглавляет расформированную Гостаможслужбу, и его заместитель Александр Мухин.

"... там правоохранители в доляшке. А основной организатор Мухин, у Макара зам. Ты когда будешь в Киеве?" – пишет Хомутынник.

"В пятницу. С одной машины он зарабатывает $15", – продолжает делиться Палица.

Виталий Хомутынник

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Журналисты издания предположили, что в данном случае знаком доллара обозначается не собственно доллар. Вероятно, речь идет о тысячах.

"Он зарабатывает $300 как экспедитор. $10 000 – раздача органам. Но он к ним даже не притрагивается. Мухин раздает всем правоохранителям. Тебя кто-то дезинформирует. Пусть делают, что хотят", – поясняет Хомутынник Палице.

Фото переписки "Українські новини"

По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой Макаренко был уволен с должности заместителя ГФС. Но бывший чиновник обжаловал это решение в суде, выиграв дело у Кабмина.

В итоге Кабинет министров изменил свое распоряжение от 23.03.2015 года "Об увольнении Макаренко А. В. с должности заместителя главы Государственной фискальной службы" с формулировкой "считать уволенным по собственному желанию".

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