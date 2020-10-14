Коррупционеров нельзя победить без воли народа Украины, – Офис президента

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • В ОП заявили, что Украина находится лишь в начале борьбы с коррупционерами

  • Украинцев хотят спросить о необходимости пожизненного наказания

  • «Всенародный опрос» планируется в день выборов, 25 октября

Зеленский захотел обсудить борьбу с коррупционерами с народом Украины

Украина находится "в самом начале борьбы с коррупционными кланами", поэтому этот вопрос будет вынесен на "всенародный опрос" в день выборов 25 октября, чтобы выяснить отношение украинцев к наказанию в виде пожизненного заключения.

Как сказано в заявлении пресс-службы Офиса президента от среды, 14 октября, "развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалось и преступники получали политическое прикрытие".

В сообщении написано, что после прихода Владимира Зеленского к власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы, однако "мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы – финансовые, медийные, партийные".

Офис президента заявил, что изменить ситуацию может лишь настоящая воля украинского народа.

"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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