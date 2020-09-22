Топ-темы:

Коронавирусом заболел еще один "Слуга народа": названо имя

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,3 т.

  • В начале сентября сообщалось о вспышке COVID-19 в фракции "Слуга народа" в Верховной Раде

  • Последним о заболевании коронавриусом в "Слуге народа" сообщил 17 сентября нардеп Сергей Нагорняк

  • Его коллега Анатолий Драбовский присутствовал на заседании ВР 18 сентября

Драбовский из ''Слуги народа'' заболел COVID-19. Источник: Facebook Анатолия Драбовского

Коронавирусной инфекцией заболел еще один народный депутат от "Слуги народа" – Анатолий Драбовский.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"COVID-19 заболел депутат Анатолий Драбовский, Слуга народа", – написал Гончаренко.

О состоянии заболевшего народного депутата пока ничего неизвестно.

Нардеп присутствовал на заседании Верховной Рады 18 сентября.

Анатолий Драбовский избран народным депутатом по одномандатному избирательному округу №12 в Винницкой области. Субъект выдвижения – партия "Слуга народа". На момент избрания был ректором Винницкого кооперативного института.

"Слуга народа" Драбовский заболел COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в провластной парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на осведомленных информаторов.

УкраинаКоронавирусВерховная Рада УкраиныПартия Слуга народаАлексей Гончаренко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook