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5 июня • обновлено в 23:01
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Королевская устроила перепалку с Резниковым в студии Шустера

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Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская устроила словесную перепалку с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым.

Горячий спор произошел в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 5 июня, когда они обсуждали проблемы жителей Донбасса.

Королевская упрекала власть в том, что "нужно начинать действовать", называя их методы малоэффективными. "Либо мы увидим реальные дела, либо будем дальше слушать басни и обман", – заявила нардеп.

Резников же парировал, отметив, что она и является носителем власти. "Власть принадлежит народу. Народ выбирает своих народных депутатов... Странно, когда представитель Верховной Рады обращается к кому-то, народный депутат и является властью", – отметил вице-премьер.

В ответ Королевская упрекнула Резникова в том, что за шесть лет власть не восстановила жилье пострадавших от войны граждан.

"Мы готовы вам дать все законодательные акты и показать все ошибки правительства, которые создают барьеры... Дать программу, как социально реинтегрировать, поддержать людей..." – сказала она.

Резников же предложил Королевской присоединиться к совместной работе. "Приглашаю во вторник к себе в гости с вашим пакетом законодательных актов, пообщаемся... Когда будете готовы, приезжайте", – ответил он.

Королевская же заявила, что в этот день будет в отъезде, добавив, что может прийти на встречу в другой день.

Резников и Королевская

Резников и Королевская

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал подписантов Будапештского меморандума помочь Украине в борьбе против России.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Алексей Резников Наталья Королевская Савик Шустер
Место
Украина
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