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Кононенко вышел из партии Порошенко

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Игорь Кононенко объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом он сообщил в среду, 29 мая, на своей странице в Facebook, заявив, что "решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе".

"Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций", - написал Кононенко.

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"Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине", - сказано в сообщении.

Игорь Кононенко

Игорь Кононенко

пресс-служба БПП

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне из БПП вышел также народный депутат Александр Грановский. Он решил начать самостоятельную политическую карьеру.

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Персоны
Игорь КононенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
БППВерховная Рада Украины
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Ковалёва Людмила
Ковалёва Людмила
Моя 6лaгoдарнoсть вceм тем, кто покaзaл мне этoт прекрaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7kw7t4 Просто пpойдя oпрос получила почти полугодовyю зapплату)) Пoльзyйтeсь, пoкa eщe ecть возможность=)
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Гармашов Владимир
Гармашов Владимир
а чего ж ты по мажеритарке лезеш?
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