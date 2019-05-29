Кононенко вышел из партии Порошенко

Игорь Кононенко объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом он сообщил в среду, 29 мая, на своей странице в Facebook, заявив, что "решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе".

"Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций", - написал Кононенко.

"Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине", - сказано в сообщении.

Игорь Кононенко пресс-служба БПП

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне из БПП вышел также народный депутат Александр Грановский. Он решил начать самостоятельную политическую карьеру.

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