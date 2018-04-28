Конфликт с Венгрией: Киев нашел поддержку в ЕС

Для возобновления работы Комиссии "Украина — НАТО", которую заблокировала Венгрия, необходимо найти другой формат переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает РАР.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля Венгрия заблокировала заседание Комиссии "Украина — НАТО" на уровне министров иностранных дел.

Предыдущий раз Венгрия применила право вето и заблокировала комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале. Этот шаг осудила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что правительство Венгрии открывает ящик Пандоры.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.