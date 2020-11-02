Нынешняя дискуссия о Конституционном суде возвращает к необходимости расширения границ значение термина "конфликт интересов". Напомню, что этот термин в антикоррупционном законодательстве означает конфликт личности между частным интересом и его служебными или представительскими полномочиями, которые могут повлиять на неупередженнисть принятого решения.

Уже давно очевидно, что двойное гражданство должностных лиц, правоохранителей, судей и их семей (Россия, Венгрия, Кипр, Израиль ...) является важной составляющей конфликта интересов и должен не допускаться и в соответствии наказываться! Наличие имущества и средств у должностных лиц и их семей как минимум на территории страны-агрессора или в оффшорных зонах есть тоже конфликтом интересов и должен приводить, как минимум, до увольнения должностных лиц ... Между прочим, активная информационно-рекламная кампания НАЗК в поддержку Президента выглядит странной, потому что это точно не входит в его полномочия. А вот проверка фактов наличия имущества, недвижимости, средств в иностранных банках или офшорах всех чиновников – от Президента до судей и городских голов – это их обязанность, за который мы платим им больше 400 млн бюджетных гривен в год! А этой сфере деятельности НАЗК – полная тишина. Поэтому, необходимо расширить толкование "конфликта интересов" и безотлагательно реагировать на его нарушение!

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