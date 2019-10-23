Вчора відбулося декілька подій, які показують, на моє переконання те, що здорові сили, або люди, які сповідують, принаймні, європейські цінності, цивілізовані цінності, вони більш-менш адекватно групуються в одне крило "Слуги народу", а люди, які сповідують олігархічні цінності, цінності печерні – вони відокремлюються в інше крило "Слуги народу". І це спрощує в подальшому і аналіз, і відповідно, відокремлення здорового від нездорового шляхом ампутації. Інакше це буде зробити неможливо.

Сьогодні у нас дві теми: перша тема – це Коломойський проти Зеленського.

Я переконаний, що Коломойський вже переходить в систематичну атаку на Зеленського. Просто фактом своїх заяв і своїх інтерв'ю. Ви всі дивилися "Квартал 95", їх ролик, пов'язаний з хором Верьовки, виконанням пісні....я б не сказав, що це краща творчість, яка була в "95 Кварталу", я відверто скажу, що деякі ролики у них є дуже смішні, я дуже люблю деякі їхні ролики, а деякі є невдалими. Цей я б відніс до невдалого. Але кричати про те, що це "зрада", що це повна руйнація моральних устоїв в суспільстві, що це катастрофа, я б теж не став, тому що це справа смаку. Кожен має право в цивілізованій країні зробити вибір: подобається йому цей гумор, чи не подобається шляхом голосування пультом телевізора. Я за свободу вибору.

Але є дещо інше, коли публічні особи починають давати оцінку, а тим більше, коли починають в такий спосіб атакувати. Це питання зараз до Коломойського. Він своїм інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", який є відеопродакшеном американського "Радіо свобода", де назвав міністра економіки Мілованова дебілом, міністра культури і спорту Бородянського назвав подонком – це за гранню нормального. Він там познущався над Гонтарєвою. Але ви маєте розуміти, що все це потім лягає як додаткові пред'яви вже до Зеленського. Не до Коломойського. До Коломойського в принципі пред'яв ніхто не робить, тому що всі знають йому ціну.

Але це лягає вже як пред'ява Зеленському з боку його співрозмовників: в Японії, куди він полетів, в США, де він нещодавно був, в Парижі.....скрізь по світу, де він зустрічається з лідерами, потім такі інтерв'ю Коломойського стають частиною проблем Зеленського.

Такими інтерв'ю Коломойський стає токсичним і згодом Зеленський буде від нього віддалятися далі і далі. Коломойський перетвориться у людину, яку президент буде уникати. Цим, сам того не усвідомлюючи, Коломойський робить гарну послугу Україні.

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