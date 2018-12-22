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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

Коли Україна попаде в НАТО?

1.6т

Читаю:

"Спонтанность действий и несогласованность с Конгрессом говорит о многом в поведении Дональда Трампа. В своем блоге журналист Виталий Портников отметил, что неожиданный вывод американских войск из Сирии, о чем недавно заявил Белый дом, указывает на то, что Украине нельзя надеяться лишь на Вашингтон".

Міркую:

Ага, ото саме так, мабуть, воно і є, але до розумних думок Портнікова не завадить додати ще й роздуми Курта Волкера, який два дні тому, знаходячись в Україні сказав наступне: "Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей".

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Як на мене, в цих словах для нас прихована дуже важлива річ. І саме те, про що говорить Волкер є мегаважливим. Говорить, як друг, як людина, яка розуміє і бачить в агресивній політиці Росії не аби яку загрозу для нас в цілому і саме тому, усіляко демонструє нашій країні свою особисту підтримку і підтримку США. Тому, було б геть не розумним не прислуховуватись до таких слів і робити вигляд, що нічого не відбулось і нічого взагалі не було сказано лише тому, що, ніби то – нічого не відбулось...

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Так, покладатись лише на Америку - то безглуздя і навіть не тому, що як каже Портніков, Трамп є надто вибуховий і спонтанний, та й з своїм Конгресом не узгоджує хід власних думок.

Це не головна причина. Більш важливішим є розуміння, що країна має врешті обрати власний шлях і йти ним, не чекаючи на постійні подачки і захист від інших країн, які досягли могутності і можуть собі це дозволити.

Треба нарешті дорослішати й самому намагатись робити країну могутньою і заможною. І якщо нам кажуть, що країна не готова до вступу в НАТО, то треба перестати дути щоки і розказувати один одному, які ми насправді "готові" чи то на 90%, чи вже й більше, а закатати рукава і насправді трансформуватись до тих стандартів, бо то не якісь там бульбашкові вимоги, а конкретні речі, не зробивши яких, ми ніколи не досягнем того НАТО скільки б ми про це не говорили один одному і навіть, скільки б не змінювали для цього Закони України із Конституцією включно…

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Место
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Тег
НАТО
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