Колесников: Украине необходимо перенять восточно-европейский опыт помощи малому бизнесу

Украине необходимо перенять восточно-европейский опыт помощи малому бизнесу.

Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время встречи с представителями малого бизнеса в Константиновке (Донецкая область), информирует пресс-служба "Оппозиционного блока".

Он подчеркнул, что "изобретать велосипед" вовсе не нужно, а необходимо просто использовать заграничный опыт.

Борис Колесников Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"Как там помогают малому бизнесу? Во-первых, списывают проценты по кредитам, а во-вторых – строят инфраструктуру: подводят воду, газ, электроэнергию. А как это происходит у нас? Мало того, что такой помощи нет, так еще и нужно будет выполнить технические условия, после чего магазин будет стоить, как завод", – заявил оппозиционный премьер.

Колесников считает, что производство стекла должно стать для Константиновки фундаментом, который позволит городу возродиться за несколько лет. У города есть все предпосылки для этого, ведь в советское время Константиновка считалась стекольной столицей всего СССР, отметил он.

"В Константиновке и Дружковке необходимо провести бизнес-семинар, определить наши конкурентные преимущества. Они, безусловно, в пищевой и легкой промышленности. В этих отраслях спрос огромный. И, безусловно, производство стекла – это фундамент. Оно потихоньку возрождается. Я думаю, что, если сделать льготное кредитование для стекольных заводов, город возродится буквально за два-три года", – подытожил премьер-министр Оппозиционного правительства.

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